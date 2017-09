De nieuwste foodtrend: melk met prik ligt binnenkort in de winkel

Melk stond jaren geleden standaard in de koelkast, maar tegenwoordig drinken vooral jongeren steeds minder melk. Om die groep toch aan de melk te krijgen, is er een nieuwe soort ontwikkeld.

Producent Arla is namelijk bezig om melk met prik en een fruitsmaak te ontwikkelen. In eerste instantie willen ze dit product in Engeland op de markt brengen om het ‘cool’ te maken voor tieners. Hoe ze dat maken? Ze mixen melk, fruitsap en voegen vervolgens koolzuur toe. Daar zou dan een roze sprankelende drank uit komen. Dat kan dan als drankje gedronken worden, maar bijvoorbeeld ook gebruikt worden in cocktails.

Het drankje komt voorlopig alleen in Engeland en Singapore op de markt als test om het vervolgens eventueel over de hele wereld te verkopen. Daarmee hopen ze de melkverkoop een boost te geven voor 2020. Wij kunnen ons er nog niet zoveel bij voorstellen…

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.