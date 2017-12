Er bestaat een simpele formule voor het versieren van je kerstboom

Je kerstboom nog niet opgetuigd? Bekijk dan voordat je begint even deze wiskundige formule, daarmee bereken je in één keer hoeveel kerstballen, slingers en meters licht je nodig hebt.

Een Brits warenhuis Debenhams wilde graag weten wat de ideale hoeveelheid ballen is voor elke kerstboom. Ze vroegen twee wiskunde-studenten van de Universiteit van Sheffield te hulp en die kwamen prompt (binnen twee uur!) met een uitgewerkte kerstboom-formule op de proppen.

Formule

Als je op deze website invult hoe hoog je boom is, dan rolt er meteen uit hoeveel slingers, ballen en licht je nodig hebt voor jouw den. Zelfs de lengte van de piek is berekend. Ideaal als je de spullen nog niet in huis hebt.

Uiteraard zal dat in veel huishoudens niet voortaan de eerste stap zijn in december. Maar stel dat je een grote kerstboom moet versieren, zoals warenhuis Debenhams (of denk aan andere Nederlandse winkelfilialen: de kerstboom in de Bijenkorf bijvoorbeeld!) dan kan het wel uitmaken hoeveel ballen je erin hangt. Dat je niet ‘klaar’ bent en er 300 tekort komt…

New York

Neem de beroemde Rockefeller Center Christmas Tree die in Manhattan, New York staat. Die is dit jaar bijna 23 meter hoog, wat betekent dat het 515 ballen, meer dan 100 meter klatergoud, 78 meter licht en een ster van 2,5 meter lang nodig heeft.

De daadwerkelijke piek bovenop is echter van kristal is 2.9 meter en weegt 250 kg. De “Swarovski Star,” bevat 25.000 Swarovski kristallen. Zo’n 125 miljoen mensen bezichtigen elk jaar de kerstboom. Je hebt nog tot 7 januari 2018 om ook een kijkje te nemen.

“We leave you with a look at the Rockefeller Center Christmas Tree now all lit up. Have a good night, everyone.” —@LesterHoltNBC pic.twitter.com/2Q550x6U6B — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 1, 2017

Weten of je de lichtjes er een beetje symmetrisch inhangt? Bonustip van onze redacteur Faye: knijp met je ogen, dan zie je of de kerstlampjes goed verdeeld zijn.

Bron: Quest, Universiteit van Sheffield. Beeld: iStock

