Maak híer een foto op de Libelle Zomerweek om een fantastische reis te winnen

Spot je op de Libelle Zomerweek een Instagram-wand? Maak dan een foto, deel ‘m op Instagram en maak kans op een fantastische reis!

Het thema van de Libelle Zomerweek is Tropical Party. Om er ook dit jaar weer een leuk feestje van te maken, kun je aan het Almeerderstrand van 23 tot en met 29 mei vrolijke, tropische fotowanden vinden.

Zo doe je mee

Er zijn 5 verschillende fotowanden: 4 zijn verspreid over het hele evenement en 1 kun je vinden bij de Libelle TV-stand. Er zijn dan ook 2 reizen te winnen. Zie je er een? Ga dan met je moeder, dochter of vriendin(nen) voor de fotowand staan, maak een foto en deel deze op Instagram. Zorg ervoor dat je de hashtag ‘#libellezomerweek’ toevoegt én dat jouw account op openbaar staat. Anders kunnen wij die leuke foto’s niet vinden en kun je niet winnen!

Middellandse zee-cruise

Als je een foto op Instagram deelt bij 1 van de 4 fotowanden verspreid over de hele Libelle Zomerweek, maak je kans op een Middellandse zee-cruise langs Italië, Frankrijk en Spanje van Captain Cruise. Vertrek is in november 2019, de precieze datum wordt nog bekend gemaakt.

Route onder voorbehoud van wijzigingen

Dag Haven Aankomst Vertrek

Zaterdag Savona, Italië 18:00

Zondag Marseille, Frankrijk 08:30 17:00

Maandag Barcelona, Spanje 08:00 19:00

Dinsdag Palma de Mallorca, Spanje 08:00 18:00

Woensdag Dag op zee

Donderdag Rome (Civitavecchia), Italië 08:00 19:00

Vrijdag La Spezia, Italië 08:30 20:30

Zondag Savona, Italië 07:00

Inscheping en ontscheping kan ook plaatsvinden in Barcelona, Marseille of Civitavecchia.

Inclusief

• Vlucht inclusief ruimbagage

• Transfers van de luchthaven naar het schip en vice versa

• Verblijf voor 7 nachten aan boord van de Costa Smeralda in een balkonhut

• Cruise op basis van volpension

• Fooi

• Drankenpakket Brindiamo (gedurende de gehele dag voor koffie/thee, frisdrank, bier/wijn en evt. sterke dranken)

• Workshops, entertainment en sportactiviteiten

• Havengelden

Exclusief

• Verzekeringen

• Persoonlijke uitgaven en excursies

• Overige dranken en dranken uit de minibar

8-daagse vakantie voor 2 personen

Wanneer je een foto deelt van jou en je moeder, dochter of vriendin(nen) bij de fotowand van de Libelle TV-stand, maak je kans op een 8-daagse vakantie voor 2 personen t.w.v. € 1000,- van Isropa.

Isropa al 45 jaar een betrouwbare reispartner. Ze organiseren reizen naar prachtige landen en gebieden waar je je thuis kunt voelen. In de loop der jaren hebben ze stap voor stap nieuwe landen aan de lijst van bestemmingen toegevoegd. Zo vliegen ze onder andere naar Israël, Portugal, Marokko, Cyprus, Jordanië, Malta, Egypte en Oman. De meeste bestemmingen zijn aan zee gelegen zodat de kennismaking met een bijzondere cultuur desgewenst gecombineerd kan worden met een ontspannen strandvakantie.

Dus hup, pak die camera er maar bij! En vergeet niet: schrijf ‘#libellezomerweek’ bij de foto én zet je Instagram-account op openbaar. Succes!

De fantastische wand bij de Libelle TV stand:

Nog geen tickets voor de Libelle Zomerweek? Geen paniek, je kunt namelijk nog steeds kaartjes kopen voor de Zomerweek van 23 t/m 29 mei. Koop nu je tickets en krijg een exclusieve waterfles cadeau!

Libelle Zomerweek tickets + exclusieve waterfles cadeau € 19,95 Bekijk

Beeld: Libelle Zomerweek