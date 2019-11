Zóveel kattenfoto's maakt het gemiddelde kattenbaasje per dag

Ben jij de trotste eigenaar van een kat? Dan is de kans groot dat je geregeld ware fotoshoots met het beestje houdt en je telefoon vol staat met kiekjes van je huisdier. Ontkennen heeft geen zin. Want uit onderzoek blijkt namelijk dat kattenbaasjes maar liefst 7 foto’s per dag (!) van hun kat maken.

Dit bijzonder hoge aantal foto’s komt naar voren uit een onderzoek van onderzoekswebsite OnePoll .

Dol op dieren

Het is geen geheim dat zowel honden- als katteneigenaren dol zijn op hun huisdier. En dit geldt eigenlijk voor iedereen die een huisdier heeft en dus dol op dieren is. Om te onderzoeken hoe deze liefde voor huisdieren zich uit, startte OnePoll een onderzoek naar het fotogedrag van kattenbaasjes.

Onderzoek

Dit deed de onderzoekswebsite door 1000 katteneigenaren allerlei prangende vragen over de liefde voor hun kat te stellen. En dit bracht een aantal leuke feitjes naar boven. Zo bleek onder andere dat maar liefst 42 procent van de ondervraagden een ingelijste foto van hun kat in huis heeft hangen.

Foto’s

Ook kwam naar voren dat 60 procent van de kattenbaasjes hun kat als een ‘loyaal dier’ omschrijven, en maar liefst 1.016 uur per week met het beestje doorbrengen. Maar het meest opvallende was toch wel dat de trotse eigenaren van een kat gemiddeld welgeteld 7 foto’s per dag van hun kat nemen. Klopt het bij jou?

Bron: TagMag. Beeld: iStock