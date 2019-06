Deze fout maken veel mensen bij het schoonmaken van het bad

Het bad schoonmaken is niet het leukste klusje in het huishouden, maar af en toe moet het toch echt gebeuren. Als je het dan doet, kun je het maar beter goed doen.

De meeste mensen gebruiken voor het schoonmaken van het bad een badkamerreiniger, spuiten hier het bad mee in en nemen het bad af met een vochtige doek. Het resultaat: een schoner dan schoon bad. Toch?

Helaas is dat nou net de fout die veel mensen maken. Ondanks dat het misschien niet op de verpakking staat, hebben de meeste schoonmaakmiddelen zo’n vijf minuutjes nodig om in te trekken. Het is daarom belangrijk om het bad niet meteen af te nemen nadat je het hebt ingespoten. Wacht een paar minuutjes, neem het vervolgens af of schrob zacht met een niet te harde borstel en je bad is pas écht schoon.

Waspoeder

Heb je het bad echt te lang niet schoongemaakt? Vul het bad dan met warm water, laat er wat waspoeder in oplossen en laat dat een nacht intrekken. Spoel het bad de volgende dag goed door en je kunt weer zonder zorgen uren badderen.

