Waarom 'foute' kerstcadeaus steeds vaker online worden doorverkocht

Met Kerst cadeautjes gekregen waar je niet zo blij mee bent? Het blijkt dat steeds meer mensen deze ‘foute’ kerstcadeaus online door proberen te verkopen.

Tweedehandssites zien dan ook een grote piek rond de feestdagen. Dit blijkt uit een Belgische enquête onder 1000 mensen tussen de 18 en 75 jaar.

Doorverkopen

“In de meeste gevallen gaat het om producten die we al hadden of die niet in de smaak vallen”, zegt Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van de site 2dehands.be. Uit de enquête blijkt dat 12% van de mensen al eens een kerstcadeau online heeft geprobeerd door te verkopen. De reden hiervoor is dat ze hopen er nog wat aan te verdienen, zodat ze er zelf nog iets aan overhouden.

Uitleg

Wat ook opvallend is, is dat mensen er ook geen geheim van maken. “Steeds vaker plaatsen ze bij hun zoekertje dat het om een ‘fout cadeau’ gaat en waarom dat zo is. Zo weten potentiële kopers meteen dat het product nog niet werd gebruikt en verkrijgbaar is aan een interessante prijs”, legt Vidanovski uit.

De meest aangeboden ‘foute’ kerstcadeaus zijn:

1. Kleding (20,6%)

2. Decoratie-artikelen (18,1%)

3. Boeken en strips (16,7%)

4. Parfum en cosmetica (14,7%)

5. Waardebons (13,6%)

Schenken

Toch durft niet iedereen zijn of haar cadeau door te verkopen. Zo is 25,9% bang dat de gever zich beledigd zou voelen en 9% van de ondervraagden geeft toe de cadeaus liever aan iemand te schenken.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock