Acht jaar waren Merel (39) en haar man samen. Het was een relatie met hoge pieken en diepe dalen, maar ze hielden van elkaar. Tijdens de lockdown bleek dat niet meer genoeg. “Dat we allebei thuis kwamen te zitten, luidde het einde van onze relatie in.”

“Al tijdens de eerste lockdown ging onze relatie heel snel bergafwaarts. Zijn baan viel door corona weg, we hebben samen twee jonge kinderen die we thuisonderwijs gaven en ik werkte thuis. Ineens zaten we 24/7 op elkaars lip. Omdat hij zijn baan verloor was hij down, depressief bijna. Er kwam helemaal niets meer uit zijn handen en hij lag hele dagen op bed of op de bank. Ik stond er alleen voor.”

Advertentie

Nadenken

“We werden in die maanden zo met onszelf, de situatie en onze relatie geconfronteerd dat ik enorm ging nadenken. ‘Hoe stonden we er eigenlijk voor in onze relatie?’, ‘Hield ik nog wel van hem?’, dat soort vragen speelden constant in mijn hoofd.”