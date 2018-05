De 3 meest gemaakte fouten bij het maken van een to-do list

Een goede to-do list is een echte lifesaver. Met een lijstje waarop je elke dag schrijft wat je te doen staat, schep je orde in de chaos en zorg je dat je deadlines niet vergeet. Maar dan moet het dus wel écht een goede to-do list zijn. En dit moet je dan vooral niet doen…

’s Ochtends je to-do list schrijven

Veel mensen beginnen hun dag met het schrijven van hun to do-lijstje, maar wist je dat dat eigenlijk zonde is? Je kunt je verse portie energie beter besteden aan het doen van belangrijkere taken. In plaats daarvan kun je beter de avond van tevoren een lijstje voor de volgende dag maken.

Beginnen met de snelste taken

Hou jij er ook zo van om zo snel mogelijk zo veel mogelijk taken van je lijst af te strepen? En doe je dat door ’s ochtends gelijk de makkelijkste en vooral snelste dingen te doen? Dat is heel goed, want dat motiveert je, maar zo kom je aan het eind van de dag wellicht wel in de knoei. Zo hou je de langste en moeilijkste taken namelijk voor het laatst over. Daarom is het handig om je to-do list niet te ordenen van snel naar langzaam, maar op volgorde van belangrijkheid.

Je hele dag volplannen

Het is heel belangrijk om nog wat ruimte in je schema vrij te laten. Stel een taak duurt langer dan verwacht of je wordt ’s ochtends wakker met ontzettende hoofd- of buikpijn en je wilt echt nog even een uurtje je bed in, dan raakt je schema meteen in de knoei. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem de tijden voor de dingen die je moet doen daarom altijd ruim en zet je pauze er bijvoorbeeld ook op.

Bron: Made Use Of Beeld: iStock