4 fouten die je waarschijnlijk maakt bij het verzorgen van vetplanten

Vetplantjes zijn hartstikke hip op dit moment. Je ziet ze dan ook bij menig interieurstylisten op Instagram voorbijkomen. Maar hoe verzorg je ze eigenlijk, want blijkbaar maken we behoorlijk wat fouten.

Heb je laatst een vetplantje in huis gehaald, maar beginnen de blaadjes er nu al af te vallen? Dan gaat er iets mis. Wellicht maak je een van de onderstaande fouten:

1. Ze krijgen te weinig licht

Normaal gesproken groeien vetplanten in de woestijn. En als een plant gewend is om een volle 12 uur in de broeiend hete zon te staan, kun je wel begrijpen dat ‘ie het niet volhoudt als de plant dag in, dag uit in de schaduw op de vensterbank staat. Zorg er daarom voor dat je vetplant voldoende zonlicht krijgt en het liefst direct. Heb je een huis op het noorden? Ga dan voor een meer vergevingsgezinde vetplant zoals de aloë vera. Die doet het van alle vetplanten het beste wat minder zonlicht.