Er blijkt een 'foutje' in de bruiloftsuitnodiging van Harry en Meghan te zitten

Prins Harry en Meghan Markle gaan in mei trouwen, en alles wordt nu al tot in de puntjes voorbereid. Vorige week zijn de officiële bruiloftsuitnodigingen verstuurd. Maar eh, er klopt iets niet helemaal…

Het gaat om de namen.

Rachel

Op de uitnodiging prijken de namen van de bruid en bruidegom in spe als ‘Ms. Meghan Markle’ en ‘His Royal Highness Prince Henry of Wales’. En daar klopt iets niet helemaal, merken oplettenden op. Namelijk Meghans eerste naam. Voluit heet de royal in spe namelijk Rachel Meghan Markle, maar haar roepnaam is dus Meghan.

Wel ‘Henry’

Het is een persoonlijke keuze geweest van Harry en Meghan om dit zo op de uitnodiging te laten drukken, weet de Britse etiquette-expert Grant Harrold aan Good Housekeeping te vertellen. Want waar ze met Henry in plaats van Harry wél hebben gekozen voor de officiële regels, kleuren ze met het weglaten van Rachel ietwat buiten de lijntjes. Het is en blijft natuurlijk hún bruiloft!

