Beroemde reisgids Lonely Planet tipt Friesland als 'verborgen parel'

Woon je in Friesland? Geniet van nog maar even van de rust, want de kans is groot dat er de komende tijd flink wat toeristen naar het hoge noorden reizen.

De wereldberoemde reisgids Lonely Planet heeft Friesland namelijk uitgeroepen tot een ‘verborgen parel’ die door buitenlandse toeristen vaak over het hoofd wordt gezien. Dat de ‘gezellige en compacte’ hoofdstad Leeuwarden dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa is, gaf de doorslag. Verder wordt de provincie geroemd om haar uitgestrekte landschap en de prachtige Waddeneilanden.

Italië & Spanje

Friesland staat nummer drie op het Lonely Planet-lijstje met prachtige, maar onontdekte vakantiebestemmingen. De eerste plaats gaat naar de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna en op nummer twee staat Canabrië in Noord-Spanje.

Druk, drukker, drukst

De NOS meldt dat de Friezen mogelijk drukke tijden kunnen verwachten. In Rotterdam steeg het aantal toeristen nadat de stad in 2015 werd getipt door de reisgids. Ook meer vakantiegangers namen de boot naar Texel nadat het Waddeneiland in 2016 werd genoemd.

Bron: NOS. Beeld: ANP