Dít is de reden dat je frisdrank bij je bloemen zou moeten doen

Van een kleurrijke bos bloemen wil je natuurlijk zo lang mogelijk genieten. En dat kan heel simpel met iets wat je hoogstwaarschijnlijk wel in huis hebt: frisdrank.

Hoewel frisdrank niet veel goeds doet voor je lichaam, doet dit het wél voor je bloemen.

Suiker en koolzuur

Met een klein scheutje in de vaas in zullen de bloemen veel langer mooi blijven. Klinkt misschien gek, maar het is natuurlijk super handig. De suikers uit het drankje dienen als goede voedingsstoffen (waarom nou niet voor ons?), en de koolzuur doodt de bacteriën.

Advies

Toch wordt er nog wel geadviseerd door het Kenniscentrum om de de voorgeschreven dosering snijbloemenvoedsel te gebruiken. Frisdrank is namelijk toch iets moeilijker om te doseren.

Bron: wp.tipsenweetjes.nl. Beeld: iStock