Frisse duik nemen? Op deze plekken kan dat een flinke boete opleveren

Op warme dagen als deze is niets lekkerder dan een verkoelende duik. Let alleen wel goed op waar je het water inspringt, want op sommige plekken kan dat je een hoge boete opleveren.

Zwemmen in een meertje, de zee of een plas kan natuurlijk heel goed, maar veel mensen in Nederland zwemmen ook in rivieren en kanalen. Daar waarschuwen verschillende waterschappen deze week voor.

Hoge boete

Een aantal waterschappen gaan de komende dagen extra controleren op mensen die van bruggen, sluizen en stuwen springen en zwemmen in kanalen en rivieren. Dat is namelijk verboden en kan je een boete van €140 opleveren.