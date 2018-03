Wat is beter voor een schone vaat: een afwasborstel of afwassponsje?

Bijna iedereen heeft er een hekel aan: afwassen. Maar als het dan toch moet gebeuren, hanteert de een liever een afwasborstel en de ander een afwassponsje. Welke maakt nou het beste schoon?

Je denkt misschien dat er geen verschil tussen een afwasborstel en een sponsje zit; beide maken immers de vaat schoon. Toch zit er wel degelijk een groot verschil tussen borstels en sponsjes.



Bacteriën

Veel mensen wassen het liefst af met een sponsje, omdat ze denken dat deze beter schoonmaakt dan een afwasborstel. Dit is echter niet het geval. Afwassponsjes zijn namelijk een goede plek voor bacteriën. Vooral wanneer je het sponsje niet goed uitknijpt na het afwassen, zullen er veel bacteriën op blijven zitten. Een borstel droogt veel sneller waardoor bacteriën minder kans krijgen om zich te nestelen. Er is niks mis met een spons, maar let op dat je de spons regelmatig vervangt of schoonmaakt met water en bleekmiddel. Een afwasborstel is het meest hygiënisch.

Voedselinfecties

Niet alleen sponsjes, ook natte vaatdoekjes en keukendoeken zitten ‘vol met bacteriën’, die weer met je eten in aanraking kunnen komen. En hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je bent voor voedselinfecties. Zo ongeveer vanaf je 65ste maakt je lichaam minder maagsap aan, waardoor er meer ziekmakende bacteriën in je darmen kunnen komen.

Frisse keuken

Het Voedingscentrum adviseert de volgende maatregelen voor een frisse keuken:

– Verschoon vaatdoekjes elke dag.

– Was vaatdoekjes op minimaal 60 °C in de (vaat)wasmachine.

– Gebruik keukenrolpapier voor heel vieze oppervlakten.

– Vervang handdoeken en theedoeken regelmatig en was deze ook op 60 °C.

– Hang natte doeken uit zodat ze kunnen drogen.

– Gebruik liever geen afwassponsje; daar blijven te veel bacteriën in zitten.

– Gebruik een afwasborstel als hygiënisch alternatief.

