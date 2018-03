Fritessaus vs. mayonaise: welke saus bevat meer calorieën?

Vanavond patat op het menu? Deze lekkere snack vraagt om een sausje erbij. Is jouw favoriete saus mayonaise, of juist fritessaus? Er blijkt een verschil te zijn in calorieën.

Zo bevat 1 eetlepel fritessaus (met 35% olie) volgens het Voedingscentrum 75 kcal en 7,2 gram vet terwijl een eetlepel mayonaise (ook met 35% olie) 68 kcal en 6,5 gram vet bevat. Toch opvallend, want fritessaus lijkt een ‘gezonder’ imago te hebben dan mayonaise.

Patat

Eet je graag een snack bij je patat? De verschillen in calorieën bij de snacks zijn ook nogal groot. Een kaassoufflé bevat zo’n 250 calorieën, terwijl een kroket 170 calorieën bevat. Toch liever een frikandel speciaal? Deze bevat 284 calorieën en een broodje hamburger 228.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Voedingscentrum.nl. Beeld: iStock.