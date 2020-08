Fruitvliegjes: van de één op de andere dag zitten ze in je huis en vanaf dat moment zijn ze niet meer weg te slaan. Ze zitten op het fruit, in de prullenbak, in glazen en in sommige gevallen zelfs in de koelkast. Maar hoe komen ze daar nu terecht? En nog belangrijker: hoe lang houden ze het daar vol?

Quest zocht het uit en deed een aantal verrassende ontdekkingen.

Hoe belanden fruitvliegjes in je koelkast?

In principe komt het niet vaak voor dat een fruitvliegje de koelkast in vliegt terwijl je de deur open hebt, maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Wat echter vaker voorkomt is dat mensen bijvoorbeeld een stuk fruit uit hun fruitschaal naar de koelkast verplaatsen, in de hoop zo de fruitvliegjes kwijt te raken. Vaak heeft een fruitvlieg dan al eitjes in het fruitstuk gelegd, waardoor je zomaar ineens een invasie van fruitvliegjes kan hebben in je koelkast. En vanaf dat moment loopt het al snel uit de hand want fruitvliegjes zijn hartstikke vruchtbaar.