Dít is de echte functie van de deksel op het blauwe bakje champignons

Zonder dat wij het weten, wordt er ergens op een kantoor overal over nagedacht. Zelfs over de dekseltjes op de bakjes champignons in de supermarkt. Want wat je misschien niet weet, is dat die dekseltjes een functie hebben.

Wanneer je niet alle champignons uit het bakje nodig hebt voor een gerecht is het altijd weer een hele uitdaging om de deksel weer op het bakje te krijgen. Het lijkt wel alsof ze niet willen dat je de champignons terug in de koelkast zet. Nou, niets is minder waar. Er is namelijk juist heel goed nagedacht over hoe je het bakje het beste weer af kunt sluiten.

Omdraaien

Het grote geheim: draai de deksel van het bakje om. Die deksel is namelijk zo gemaakt dat ‘ie andersom het bakje precies goed afsluit en de champignons nog langer vers blijven. Je moet het maar net weten.



Bron: Flaironline.nl. Beeld: ANP.