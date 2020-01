Gaaf: je kunt binnenkort in de Efteling tussen de attracties slapen

Ben jij groot fan van de Efteling? Dan weet jij natuurlijk allang dat je bij het attractiepark kunt overnachten. Maar wist je ook al dat je binnenkort ín de Efteling tussen de attracties kunt slapen?

In de zomer van 2020 opent de Efteling de deuren voor logés. Het attractiepark stelt 3 verschillende soorten huisjes beschikbaar, die allemaal op een wel heel speciale plek in het park staan.

De huisjes

Het eerste huisje is een hut voor 4 personen naast de nieuwe achtbaan Max & Moritz, die pas dit voorjaar opengaat. Extra bijzonder om naast deze gloednieuwe achtbaan te overnachten dus!

Huisje nummer 2 is heel geschikt voor een grote groep, want eigenlijk gaat het hier om 6 kleine hutjes waar in totaal 12 mensen in kunnen overnachten. Ook deze locatie is ontzettend bijzonder, namelijk: het sprookjesbos. Een magischere plek om te slapen bestaat er toch niet? Huisje nummer 3 is voor 2 personen en staat niet op de grond maar op het water. Je slaapt namelijk samen onder de attractie De Vliegende Hollander.

Inschrijven

Zie jij zo’n magische overnachting in de Efteling wel zitten? Meld je dan maar snel aan door op een van de 3 bovenstaande linkjes te klikken. Helaas is deze coole actie van de Efteling maar eenmalig, dus niet iedereen die zich opgeeft kan deze unieke ervaring meemaken. Schrijf je daarom snel in voor een huisje én, tipt de Efteling, je maakt meer kans als je bij het inschrijven een ‘sprookjesachtige motivatie’ opgeeft. Daarnaast laat de Efteling weten dat zij voor iedere inschrijving een boom zullen planten. Dat is dus een mooie extra reden om je aan te melden.

Winnaars

De winnaars worden op 22 januari bekend gemaakt en op die dag maakt de Efteling ook bekend op welke datum de overnachting plaats zal vinden.

Bron: Flair. Beeld: Efteling