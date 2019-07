Met deze handige gadget wordt watermeloen snijden een stuk makkelijker

Watermeloen is de perfecte snack om mee af te koelen op een zomerse dag, maar alleen van het snijden van de meloen breekt het zweet je al uit. Daar is gelukkig iets op verzonnen.

Jouw keukenla ligt vast al vol met handige gadgets, maar toch raden wij aan om nog een klein beetje ruimte te maken. Er is namelijk een keukenhulpje dat echt niet mag ontbreken. Om het snijden van de watermeloen veel en veel makkelijker te maken, is er een heuse meloensnijder op de markt gebracht.

Watermeloen in blokjes

Hoe je met de meloensnijder de meloen in stukjes krijgt? Je halveert de watermeloen en duwt de snijder in de meloen. Binnen een paar seconden snijd je de meloen in blokjes van 2 centimeter. Zo dus:

En dat voor nog geen 13 euro. Ineens staat er elke dag een meloensalade op het menu:

Bron: Flair.be Beeld: iStock