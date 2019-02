Met deze gadget laat je met een druk op knop weten dat je zin hebt in sex

Je hebt gadgets waarmee je de verwarming op afstand aan kunt zetten of gadgets die je boodschappenlijstje bijhouden… én je hebt gadgets waarmee je kunt laten weten dat je zin hebt in sex.

Deze week is er een crowdfundigsactie opgezet voor de ‘LoveSync’. Deze gadget – van slechts €50 -bestaat uit twee knoppen voor op je nachtkastje waar je op kunt drukken als je zin hebt in sex. Drukt jouw partner ook op de knop? Dan gaan beide lampjes branden en weten jullie wat je te doen staat. Het duurt niet héél lang meer voor het 1 april is, dus we durven niet met zekerheid te zeggen dat dit geen grapje is.

Slechte communicatie

De bedenkers van dit product denken dat dit dé oplossing is voor slechte communicatie tussen partners. Op de inzamelingspagina leggen ze uit: “Met de LoveSync verminder je het aantal afwijzingen in bed. Door te weten of je partner ‘zin’ heeft hoef je niet meer tijd te spenderen aan het ‘initiëren’ van de seks, om vervolgens afgewezen te worden.”

Intiem of zakelijk

De gadget wordt niet echt met luid gejuich ontvangen. Veel mensen hebben zo hun twijfels of dit apparaat relatieproblemen wel echt gaat oplossen. Want blijft sex op deze manier wel iets intiems of wordt het alleen maar meer iets wat je moet plannen? Toch zijn er ook mensen die dit apparaat al zien staan op hun nachtkastje, want inmiddels is er al bijna 6500 euro opgehaald. Op deze pagina kun je de ontwikkelingen rondom de LoveSync in de gaten houden.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock