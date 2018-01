Oh, de nostalgie: de gameboy maakt dit jaar zijn comeback

De gameboy, onze favoriete gadget uit de jaren ’80, komt terug. Met de nodige upgrades, maar dat maakt de nostalgische waarde er niet minder om.

En het allerleukste is dat je je oude cartridges er gewoon weer voor kunt gebruiken. Heeft je (klein)kind effe geluk. Of sla je zelf weer aan het gamen? 😉

Kostbare cartridges

Heb jij je gameboyspelletjes nog in een oude doos liggen? Heb jij even geluk: die worden nu dus weer bruikbaar en misschien ook wel heel kostbaar. Denk maar aan alle versies van Super Mario. De retro gameboy wordt namelijk zonder geïnstalleerde spelletjes geleverd – die zul je zelf moeten aanschaffen.

Batterij

De gameboy 2.0, die ‘Ultra Game Boy’ gaat heten, krijgt de nodige verbeteringen ten opzichte van het originele exemplaar. Qua uiterlijk blijft het apparaat grotendeels hetzelfde, al zit het nu in een stevige aluminium in plaats van plastic omhulsel. Verder kun je de nieuwe gameboy opladen via een usb en gaat de batterij 6 uur lang mee. En wil je in het donker gameboyen? Dat kan nu ook dankzij het oplichtende LCD-schermpje.

Sluit maar vast aan in de rij: naar verwachting wordt de retro gameboy eind deze zomer op de markt gebracht. Dat gaat vast stormlopen.

Hou je niet zo van computerspelletjes? Duik dan eens in Libelle’s puzzelboekjes vol kruiswoordpuzzels, woordzoekers, Zweedse puzzels, cryptogrammen, sudoku’s en filippines.Â

6x Libelle Puzzelen € 16,50 € 15,- Bestellen

Kijk maar uit waar je je gameboy uit je zak haalt: voor je het weet gaat er een dolfijn mee aan de haal, zoals het beestje in onderstaande video…

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock