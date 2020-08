Ziet je gazon bruin? Zó herstel je de tuin na een hittegolf

Een zonnetje is lekker, maar 8 dagen lang temperaturen van boven de 30 graden is geen pretje. Oók niet voor je tuin. Met deze tips leeft je tuin weer op.

Waarschijnlijk zijn veel planten en bloemen door de hitte gaan hangen. Ziet er treurig uit, maar hoeft niet te betekenen dat ze ook echt dood zijn. Check daarom goed welke planten het loodje hebben gelegd en knip ze af of haal ze helemaal uit de pot of aarde. Weghalen of -knippen betekent meer aandacht en energie voor de goede bloemen en blaadjes.

2. Water geven

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: water is onwijs belangrijk voor je tuin. Helemaal na zo’n warme en droge periode. Geef wel pas water nadat je de dode bloemen en planten hebt verwijderd. Dan kunnen de hangende bloemen pas echt weer gaan bloeien. Geef je tuin na een hittegolf 2 keer per week flink water. Gebruik daarbij wel een zachte(re) straal; planten zijn na een warme periode extra kwetsbaar.

3. Gazon verzorgen

Helpt alleen water geven niet? Geef je gazon dan een oppepper met een speciale meststof, dit versnelt het herstelproces. Zorg er wel voor dat het gazon goed nat is als je de meststof eroverheen strooit. Uiteraard mag je het gazon regelmatig maaien in de zomer, maar na een droge periode is het verstandig om het gras wat langer te laten staan of in ieder geval niet te kort te maaien. Het gras is hierdoor wat minder kwetsbaar voor verbranding en het houdt makkelijker en langer vocht vast. Helemaal als het gazon bruin is geworden door de hitte, kun je het gras beter niet maaien.

4. Steunstok

Zijn je stokrozen, zonnebloemen of andere hoge planten gaan hangen door de hitte? Help ze dan een handje en bind ze vast aan een steunstok. Zo heeft de plant minder energie nodig om ze weer op te fleuren en zijn ze sneller weer de oude. Bovendien voorkom je zo dat ze bij een regenbui knakken.

5. Voorkomen is beter dan genezen

Maar uiteraard geldt: voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus mocht er nog een tweede hittegolf aankomen: bereid je tuin er goed op voor. Hoe je dat doet, lees je hier.

Bron: Margriet. Beeld: iStock