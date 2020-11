Je gazon winterklaar maken: dat doe je zo

Met dikke sjaals en vette crèmes bereiden we ons voor op de koude, kille dagen. Maar ook je tuin heeft wat extra verzorging nodig nu de koude dagen voor de deur staan. Zo moet je ook je gazon winterklaar maken. En dat doe je zo.

Het meeste werk om je gazon goed voor te bereiden op de winter, kun je nu al uitvoeren. Zo kun je als het écht koud is buiten, lekker achterover leunen bij de kachel. Maar waar begin je, als je je gazon winterklaar wilt maken?

De eerste stap is het maaien van het gras. In de winter wordt gras niet langer. Maar je gazon kan zeker tot oktober nog doorgroeien. En zolang het groeit, moet je het blijven maaien. Zorg ervoor dat je de laatste keer dat je het maait, het gras niet te kort maakt. 4 centimeter is de perfecte hoogte voor je gras in de winter. Zo heeft je gazon meer weerstand tegen de kou en zal er minder snel mos op je gras groeien.

Beluchten

Als je het gras voor de laatste keer hebt gemaaid, is het tijd om het te beluchten. De hele zomer heb je ongetwijfeld lekker over het gras gelopen. Daardoor wordt de grond steeds compacter, waardoor het gras geen lucht krijgt. Zo ontstaan er kale plekken. Door je gazon te beluchten, zorg je ervoor dat er weer lucht bij de wortels kan. Het beluchten van je grasveld doe je het liefst één dag na een periode van regen. Dan is de grond het best te bewerken. Gebruik hiervoor een spitvork of speciale spijkerschoenen en prik over het gehele gazon gaatjes van 15 cm diep met een afstand van ongeveer 15 cm.

Niet op lopen

Nu je gazon gekortwiekt en belucht is, is het vooral belangrijk dat je er niet meer te veel op loopt. Zeker als het heeft gesneeuwd of gevroren is het af te raden om een stap op je gazon te zetten. Zo zorg je er namelijk voor dat je het gazon alleen maar meer aantast. Probeer sneeuw dus ook niet van het gras af te vegen. Laat het gewoon wegsmelten.

Bladeren

Er is echter één taak waarvoor je je nog wel regelmatig op je gazon mag begeven. En dat is het weghalen van bladeren. Dit kun je met een bladblazer of hark doen, maar als het toch nodig is om op je gazon te staan hiervoor, dan is dat oké. Het is namelijk heel belangrijk dat je altijd alle gevallen bladeren van je gazon verwijdert. Als je ze laat liggen, kan er namelijk geen zonlicht bij het gras komen. Hierdoor blijft het vochtig en gaat het rotten. Probeer dit het liefst één keer per week te doen.

Kalk

En dan is er nog één moment waarop je je gazon nog moet betreden. En dat is om kalk te strooien. Dit doe je in de koudste maanden van de winter: januari en februari. Door kalk op je gazon te strooien, breng je namelijk de PH-waarde van je gazon in balans. Dit vermindert de groei van mos en algen in de winter, waardoor je gazon mooi blijft!

Niet alleen je gazon, maar je hele tuin moet natuurlijk voorbereid worden op de koude dagen. En déze dingen moet je volgens tuinvlogger Loes dan echt niet vergeten.

Bron: Rtl nieuws. Beeld: iStock.