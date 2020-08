Met deze kleine gebaren blijft je relatie romantisch tijdens het thuiswerken

Stress verlagen Het is mogelijk om de romantiek in je relatie levend te houden met behulp van kleine romantische gebaren. Het tonen van kleine daden van liefde is wetenschappelijk bewezen een ideale manier om stress daadwerkelijk te verminderen. Een recente studie ontdekte namelijk dat het simpelweg vasthouden van elkaars handen de hoeveelheid cortisol in je lichaam kan verlagen. En minder stress, betekent meer ruimte voor elkaar. Déze romantische gebaren kunnen wonderen doen:

Lieve woorden

Soms is het ontvangen van een paar lieve woorden op een dag al genoeg. Nu kun je deze natuurlijk uitspreken, maar ook op een andere, verrassende en romantische manier overbrengen op je partner. Laat bijvoorbeeld op onverwachte plekken een lief briefje achter, of klim in de pen en schrijf een ware, traditionele liefdesbrief. Dit kán alleen maar veel goeds voor je relatie doen.

Verrassing

Sommige mensen voelen zich geliefd wanneer ze liefkozend aangeraakt worden, maar anderen voelen zich extra speciaal en gewaardeerd als ze zomaar een klein cadeautje krijgen. Behoort jouw partner tot die laatste categorie? Probeer de komende tijd dan eens op te letten waarover je geliefde veel praat, en verras hem of haar daar zomaar mee. Of geef je lief een klein presentje. Dat geeft aan dat je aan je partner denkt, en weet wat hij of zij leuk vindt.

Quality time

Terwijl jullie al heel veel meer tijd dan normaal in hetzelfde huis doorbrengen, is de kans groot dat dit voornamelijk als ‘huisgenoten’ is. In dezelfde ruimte aan het werk zijn geldt niet als echte quality time, dus plan daarom eens een ouderwetse date night in. Ga lekker dineren, ga naar de film of kook gezellig samen een lekkere maaltijd onder het genot van een goed glas wijn. Juist de tijd nemen voor elkaar in deze gekke periode, is extra belangrijk.