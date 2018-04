Word je gebeld door een nummer dat je niet kent? Zó kom je erachter wie het is

Je vrienden, familie en collega’s staan wel in je contacten, maar soms word je ook gebeld door een nummer dat je niet opgeslagen hebt. Wil je er snel achter komen wie het is? Daar is een handig trucje voor.

Wanneer iemand geen bericht inspreekt, kan het vervelend zijn om iemand terug te bellen. Want wie is het en waar gaat het over? Handiger is dus om van tevoren even uit te zoeken wie je heeft gebeld.

Contacten

Daar kun je achterkomen door het nummer toe te voegen aan je contacten. Geef het contact een naam die je makkelijk terug kunt vinden. Vervolgens open je in WhatsApp een nieuw gesprek met deze persoon en zie je de profielfoto van diegene verschijnen. Zo kun je dus aan de foto zien wie jou net heeft geprobeerd te bellen. Je moet het maar bedenken!

Bron: Monstyle.nl. Beeld: iStock.