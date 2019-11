Déze gebreide trui gaat om een grappige reden heel het internet over

Nu het buiten steeds kouder wordt, liggen er weer genoeg warme truien in de winkels. Déze gebreide trui gaat heel het internet over en de reden is best grappig.

Het Britse merk Fat Face heeft een hele hippe, gebreide trui in ‘Fair Isle’-stijl uitgebracht, maar had nooit gedacht dat het ontwerp viraal zou gaan op internet.

Borsten

Mensen vinden de print op de trui erg veel lijken op een lange rij borsten met rode tepels. “Ik denk niet dat ze echt goed na hebben gedacht over het patroon. Of misschien net wel voor de niche markt van mensen die denken dat een goede trui pas compleet is als er een lijn borsten op staat afgedrukt”, schrijft iemand op Mumsnet, een populaire Britse website voor ouders.

Grappen

Anderen kunnen niet anders dan grapjes maken. “Wees alleen niet verbaasd als iemand je net iets te lang aanstaart als je het ontwerp aanhebt” en “Dit is meer ‘titwear’ dan ‘knitwear'”, klinkt het dan ook al snel op de website.

Borstkanker

Bij Fat Face moeten ze vooral erg hard lachen om alle reacties. Ze zien er de humor wel van in. Op Twitter laten ze dan ook weten dat het patroon niet met opzet werd ontworpen om op een rij borsten te lijken, maar dat ze de suggestie wel omarmen. Daarom heeft het bedrijf besloten 10% van de opbrengst van de trui te doneren aan CoppaFeel!, een organisatie die zich inzet tegen borstkanker.

Say hello to the jumper everyone is talking about!

Whilst booby bunting wasn’t quite the look our designers were going for, we’re embracing it and grabbing life by the boobs. 10% from the sale of this jumper will be donated to breast cancer awareness charity @CoppaFeelPeople! pic.twitter.com/8mO6dLT4Qj

— FatFace (@FatFace) October 29, 2019