Waarschijnlijk gebruik je je rasp al die tijd verkeerd

De borden met pasta staan op tafel, maar er is nog één irritant klusje over: het raspen van de kaas.

De kaas valt naast het bord, als je niet uitkijkt rasp je je vingers er nog bij en je zou van de handeling bijna spierpijn krijgen.

Blokrasp

Herkenbaar? Dan rasp je waarschijnlijk verkeerd. Althans, als je een blokrasp hebt (zo’n een met vier zijden en met bovenop een handvat). Het raspt namelijk véél makkelijker als de rasp op z’n zijkant ligt. Ja, ondanks dat er een handvat op de bovenkant zit en het dus logischer lijkt om hem bovenop vast te houden.

Simpel

Neerleggen in plaats van neerzetten dus. Dat is makkelijker vast te houden, er blijft niks aan de rasp plakken, omdat het direct naar beneden valt, en je kunt de inhoud van de blokrasp in één keer legen op je bordje pasta. Een erg simpel ‘trucje’, maar het zal je toch heel wat gestuntel schelen.

Heb je een normale rasp? Dan zal op deze manier stukken beter gaan:

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock