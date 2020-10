Wauw! Zó maak je deze populaire gedraaide kaarsen gewoon zelf

Gedraaide kaarsen: ze zijn helemaal hip. Iedereen wil ze hebben en daarom zijn ze vaak hartstikke duur of helemaal uitverkocht. Maar met deze super makkelijke tip maak je ze in een handomdraai gewoon zelf!

En je hebt er bijna niets voor nodig.

We schreven laatst al over dé interieurtrend van het moment: gedraaide kaarsen. Je ziet ze tegenwoordig in allerlei kleuren en maten langskomen. Logisch: ze zijn prachtig! Dat maakt de kaarsen bijna zonde om aan te steken. Helemaal omdat ze zo duur zijn en je geluk hebt als je er al een paar weet te bemachtigen in de winkel.

Maar dat is niet langer een probleem. Van de goedkoopste kaarsen maak je namelijk met gemak je eigen draaikaarsen! Je hebt er slechts 20 minuten en een kom met warm water voor nodig. In deze video laat Libelles Eva zien wat je precies moet doen.

Hiervoor kun je het beste water gebruiken van ongeveer 40 tot 50 graden. Laat de kaarsen een minuut of 15 weken. Maak er dan een puntje aan en maak de kaars plat. Zorg ervoor dat je de onderkant wel rond houdt, anders past je kaars niet in een kandelaar. Vervolgens draai je de platte kaars totdat je tevreden bent. Vervolgens laat je de kaars even afkoelen en ben je klaar!

Cadeautje

Voor deze do it yourself kun je alle soorten kaarsen gebruiken. Sla dus even een boel goedkope kaarsen in in allerlei kleuren en ga aan de slag. En als je lekker op dreef bent, kun je net zo goed meteen een hele voorraad maken. Deze kaarsen zijn namelijk niet alleen leuk voor jezelf, maar ook als cadeau!

Is het helemaal gelukt? Bekijk dan nog even deze video met drie handige kaarsentips!

Bron: Instagram. Beeld: iStock.