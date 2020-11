Dit jaar geen kerstboom? Met deze alternatieven maak je het toch gezellig

Doordat we dit jaar in de periode rond de feestdagen veel thuis zullen zijn, kunnen veel mensen niet wachten om het huis te decoreren voor de kerst. Wil of kan jij dit jaar geen kerstboom in huis halen, maar wil je het toch gezellig maken? Er zijn genoeg andere alternatieven.

Een mooie boom in de kamer met veel ballen en lichtjes: dat schreeuwt kerst, maar is lang niet de enige kerstversiering. Niet iedereen heeft ruimte in huis voor zo’n grote boom of misschien heb je helemaal geen zin om de boom en zijn uitvallende naalden in huis te halen. Dat betekent niet dat het meteen een heel ongezellige kerst wordt, je kunt de kerstsfeer ook op een andere manier in huis. Met bijvoorbeeld mooie doeken, takken met kerstversiering of een zelfgemaakte kerstboom aan de muur: