Dag foute kersttrui: dit jaar dragen we allemaal dít pakje met de kerstdagen

Deze kerstdagen is er eigenlijk maar 1 ding dat trendy genoeg is voor onder de boom.

Het heeft alles te maken met een toffe outfit. We hebben het niet over nieuwe sloffen, een onesie of een gekke kersttrui, voor bij het diner, nee. Wie hip is trekt een Famjam aan.

Met z’n allen

Dat houdt in: een zelfde pyjama voor het héle gezin. Inclusief huisdieren, dus. Het staat ontzettend leuk én het is zeker een reden om een fijne familiefoto te maken. En natuurlijk zijn ze ook lekker warm, voor als het buiten nog wat kouder wordt. Wij vinden ze in ieder geval té leuk.

Bron: AD. Beeld: iStock