Geen lenteweer: komend weekend heb je gewoon nog je winterjas nodig

Als je aan de maand mei denkt, denk je waarschijnlijk aan zonnige lentedagen. Helaas blijft het eerste weekend van mei frisjes en heb je je winterjas gewoon nog nodig. En helaas… Ook dit weekend is er nog kans op regen.

Al kan de zon ook zeker af en toe schijnen.

Net boven nul

Het is nog even wachten op de lente, want er komen koude, noordelijke winden over ons land. Vooral zaterdagochtend is het koud buiten. “Tussen 6 en 7 uur ’s ochtends ligt de temperatuur maar net boven nul en op een enkele plaats vriest het licht”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. “Vorst aan de grond is mogelijk op grote schaal en ook autoruiten kunnen bevriezen.” Ga je er vroeg op uit? Vergeet dan niet dat je misschien moet krabben.

Af en toe zon