Heb jij vanmiddag geen NL-Alert gekregen? Dít kun je er aan doen

Bij de meeste mensen ging vandaag om 12.00 het alarm op hun telefoon af. De overheid stuurde namelijk op dit tijdstip een NL-Alert uit naar alle mobiele telefoons in Nederland. Toch waren er heel wat mensen die helemaal geen melding kregen. Hoe kan dat? En hoe zorg je ervoor dat je voortaan wél een NL-Alert ontvangt?

Het NL-Alert is een waarschuwingssysteem waarmee de overheid mensen kan waarschuwen tijdens grote rampen en calamiteiten. Inwoners van een bepaalde regio kunnen een noodsignaal krijgen. In het bericht staat dan wat er aan de hand is én wat je op dat moment het beste kunt doen.

Controlebericht

Om te kijken of het nieuwe waarschuwingssysteem ook echt goed werkt stuurde de overheid vanmiddag een controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit bericht kunnen mensen checken of hun mobiel goed is ingesteld om een NL-Alert te ontvangen.

Hoe werkt het?

Het waarschuwingssysteem werkt op basis van ‘cell broadcast’. Dit is een techniek die ook werkt als het mobiele telefoonnetwerk overbelast is. Iedereen die een mobiele telefoon aan heeft staan en zich in een bepaald gebied bevindt, krijgt de oproep.

Wat als je geen bericht hebt gekregen?

De meeste telefoon zijn automatisch ingesteld op dit alarm, maar op sommige toestellen moet dit nog zelf handmatig doen. Hiervoor moet je de optie ‘noodmeldingen’ inschakelen op je telefoon. De overheid heeft ook een speciale instelhulp in het leven geroepen waar je kunt zien of jouw telefoon automatisch een alert ontvangt en hoe je het kunt instellen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock