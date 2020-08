Er zou ons eigenlijk een warme nazomer te wachten staan, maar helaas. Volgens nieuwe berekeningen gaan de temperaturen de eerste weken van september nauwelijks omhoog.

Eén troost: het wordt wel een stuk minder nat komende maand.

De zogenoemde pluim, waarop alle berekeningen van een weermodel te zien zijn, toonde in eerste instantie mooi nazomerweer. De berekeningen zijn opnieuw uitgevoerd en laten nu een heel ander beeld zien. Kortom: de hoge temperaturen zijn verdwenen.

Eind september

Eerst werd gesproken over temperaturen ronde de 23 graden, maar zoals het er nu voor staat stijgt het kwik tot maximaal 20 graden. Ook de nachten gaan fris verlopen, want de temperaturen dalen tot onder de 10 graden Celsius, lokaal zelfs richting de 5 graden. Voorlopig dus geen warme nazomer. Het zou kunnen dat we later in september of in oktober nog warm nazomerweer krijgen, maar dat is nu nog lastig te zeggen.

Redelijk droog

Gelukkig zien de komende dagen er wel minder nat uit. Vandaag kan er hier en daar nog wel wat regen vallen, maar vanaf morgen blijft het op de meeste plekken droog. Dan is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het zal niet warmer worden dan 18 à 19 graden Celsius.

Bron: Buienradar, RTL Nieuws. Beeld: iStock