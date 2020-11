Geen witte kerst: winter ver te zoeken in december

Het voelt misschien af en toe fris aan buiten, maar de winter is ver te zoeken. Naar verwachting wordt december een zachte maand.

De temperatuur komt zelfs vaak in de dubbele cijfers uit. En dat is erg warm voor de tijd van het jaar.

In december zit de wind regelmatig in de zuid- of westhoek en dat betekent dat zachte lucht vanaf de oceaan naar ons land wordt geblazen. Bij een zuidenwind kan het in Zuid-Nederland zelfs een paar keer ruim 15 graden Celsius worden. Bovendien kan de zon flink gaan schijnen.

Toch kun je maar beter niet te vroeg juichen, want de sombere dagen met veel bewolking zijn in de meerderheid. Gelukkig blijft de temperatuur dan ook regelmatig in de dubbele cijfers en door de bewolking blijft het ook ’s nachts zacht. Wanneer het goed opklaart kan het tijdens rustige nachten flink afkoelen en is kans op vorst. Dit soort koude nachten zijn wel duidelijk in de minderheid. Maar over het algemeen is het gewoon zacht.

Geen witte kerst

Kouder weer moeten we deze december voornamelijk hebben van dagen met een noordwestenwind. Daarbij zijn winterse buien met hagel en (natte) sneeuw mogelijk, maar helaas valt neerslag een groot deel van de tijd gewoon in de vorm van regen. De kans op een witte Kerst is dan ook erg klein.

De gemiddelde temperatuur komt naar verwachting uit op 5 à 6 graden. Dat is ietsje warmer dan normaal, want dan ligt het gemiddelde op 3,7. Hierbij gaat het om een gemiddelde over dag en nacht samen. In december zijn ’s nachts temperaturen rond of iets boven het vriespunt gebruikelijk, maar dit jaar zitten we daar zowel overdag als ’s nachts vaak een paar graden boven.

Vooruitblik

Januari en februari verlopen waarschijnlijk nóg zachter dan december en daarbij is het ook nog eens natter dan normaal. En daarmee is de verwachting van deze winter heel vergelijkbaar wordt met die van de afgelopen jaren.

Zo bescherm je je kuipplanten tegen de vorst deze winter:

Bron: Weeronline. Beeld: iStock