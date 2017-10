Geen zoetekauw? Dan word je wél blij van deze sinterklaassnack

Al jarenlang zijn pepernoten en chocoladeletters het populairste sinterklaassnoepgoed, maar wat als je deze snacks allebei niet lekker vindt? Dan vind je deze nieuwste letters misschien wel wat.

Er is nu namelijk een nieuw soort chocoladeletter op de markt: de letter van kaas. Je kunt net als bij de chocoladevariant kiezen welke smaak kaas je het lekkerst vindt. De letters zijn allen te koop in de letters ‘P’ en ‘S’, maar je kunt wél kiezen uit 25 verschillende smaken als: mosterdkaas, pestokaas of Hollandse jong belegen kaas.

Bezorgen

De letters worden gemaakt op Kaasboerderij Schellach in Middelburg met verse melk van de boerderij. Nee, je hoeft niet de hele letter in een keer op te eten, in de koelkast kun je deze 3 weken bewaren. Ook hoef je niet helemaal naar Zeeland te rijden voor de letter, je kunt de letter thuis laten bezorgen voor €8,95.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: Istock.