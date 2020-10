Gek op fotograferen? In déze periode is de herfst op z’n mooist

Elk seizoen heeft wel iets. De warme temperaturen in de zomer, de met sneeuw bedekte bomen in de winter en de lammetjes in de lente. Maar ondanks dat zijn we het vast eens dat de natuur in de herfst wel echt het meest fotowaardig is. Maar wat is nou de perfecte tijd om naar buiten te gaan voor de mooiste herfstige plaatjes?

Per boom verschillend

De herfst is natuurlijk al begonnen, maar naast alle mooie kleuren zien we nog steeds groene bladeren aan de bomen. Wanneer de bomen precies hun mooiste tijd hebben ligt aan een aantal dingen. Allereerst verschilt het per boom welke kleur ze worden. Dit ligt aan de samenstelling van de boomsoort. De eik is bijvoorbeeld een boom met harder hout en dat betekent dat ze meer bladverkleuring hebben dan andere bomen.

Het weer

Daarnaast beïnvloedt ook het weer het verkleuren van de bomen. In het begin van september was het nog best warm, daarom waren de bomen als het ware nog niet in de ‘herfststemming’. Maar nu de eerste nachtvorst achter de rug is en we veel regen hebben gehad, zien we dat de bomen beginnen te verkleuren. Dit heeft te maken met een stofje dat aangemaakt wordt tijdens vorst en zorgt voor een rode kleur in de bladeren. Doordat het weer steeds en elk jaar anders is, is het niet helemaal zeker te zeggen wanneer de bomen op z’n mooist zijn. Heel waarschijnlijk is wel dat het rond eind oktober, begin november zal zijn.