Gekookt ei vs. gebakken ei: hoe groot is het verschil in calorieën nou echt?

Of je ‘m nou kookt, bakt of er iets anders mee doet, je weet wat ze zeggen: een ei hoort erbij. Maar kun je een ei qua calorieën nou beter bakken of koken?

Je zou denken: een ei is een ei, maar de bereidingswijze kan er toch echt voor zorgen dat het aantal calorieën verandert. Zo gebruik je bij het bakken van een ei boter of olie en bij het koken natuurlijk niet.

Verschil

Dat verklapt al een beetje het verschil in calorieën tussen het bakken en koken van een ei. Als we uitgaan van een gemiddeld gewicht van 60 gram bij een ei dan bevat een gebakken ei volgens het Voedingscentrum 132 kcal. Een gekookt ei met hetzelfde gewicht bevat slechts 77 kcal. Let je een beetje op wat je eet? Dan kun je het dus het beste houden bij een gekookt ei.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.