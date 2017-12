Zóveel geld bespaar je in 2018 als je op 1 januari stopt met roken

Bijna een kwart van de Nederlanders rookt. Dat roken niet goed voor je is, weet je waarschijnlijk wel. Dat het je bakken met geld kost, heb je misschien ook wel door. Maar hoeveel eigenlijk precies?

Rokende Nederlanders paffen dagelijks zo’n 14 sigaretten weg. Dat komt neer op ongeveer 100 sigaretten per week en daarmee 5200 op jaarbasis. In een pakje sigaretten zitten 20 tot 22 exemplaren. Snel gerekend gaan er dus 260 pakjes per jaar doorheen.

Voor het gemak

Een pakje kost nu nog 6,80 euro; volgend jaar komt er 17 cent bij de prijs. Laten we voor het gemak daarom uitgaan van 7 euro per pakje. Jaarlijks kost roken je dus 260 x 7 = 1820 euro.

Daar kun je behoorlijk leuk van op vakantie. Toch maar eens aan stoppen denken?

Iedere dag de beste berichten van Libelle (gratis) in je mailbox? Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven!

Bron cijfers: Ik Stop. Beeld: