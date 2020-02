Zóveel heb je nu al bespaard op stookkosten dankzij de warme winter

Echt koud is het deze winter nog niet geweest. Heel erg vinden de meeste mensen dat niet, en het is ook lekker voor je portemonnee. Het scheelt namelijk een hoop stookkosten.

Doordat het buiten niet extreem koud is, kun je de verwarming binnen wat lager zetten en dat scheelt al gauw een paar tientjes op je energierekening.

Aardig zakcentje

Essent is met 2,5 miljoen klanten de grootste aanbieder van energie in Nederland. En wat blijkt? Tussen 1 december en 4 februari werd er door huishoudens maar liefst 88 kubieke meter minder gas gebruikt, vergeleken met het gemiddelde verbruik in die periode de afgelopen 30 jaar. En dat is een groot verschil. Als je de thermometer een graad lager zet, kan dit zo’n 6% aan energie schelen en dat kan een aardig zakcentje opleveren. Volgens Essent scheelt dat nu al gemiddeld zo’n 70 euro per klant aan stookkosten.

Bovengemiddeld

In de winter van 2015 en 2016 was het ook een warme winter en werd in totaal 101 kubieke meter minder gas dan normaal gebruikt. Een jaar later was het juist extra koud en werd er bovengemiddeld verbruikt door Essent-klanten.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock