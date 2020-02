Zóveel geld bespaar je als je kleding af en toe koud wast

Het is goed voor het milieu (én je kleding) om af en toe een koud wasje te draaien. Maar wist je dat het ook beter is voor je portemonnee?

Je kunt namelijk heel wat euro’s besparen door regelmatig het koude wasprogramma te gebruiken.

Geld opleveren

Veel mensen wassen hun kleding op 30 graden, maar eigenlijk is het veel beter voor het milieu om je kleding koud te wassen. Ook blijft je kleding er langer mooi door. En of dat nog niet genoeg is, is het ook een stuk zuiniger en kan het dus aardig wat geld opleveren.

Zo’n 90% van de energie die een wasmachine verbruikt, gaat naar het opwarmen van het waswater. Een wasje van 90 graden kost daardoor €0,40 aan energie, terwijl wassen op 15 graden slechts €0,05 kost. Daarnaast ontdekten wetenschappers dat kleding die 30 minuten op 25 graden gewassen wordt, veel minder kleurverlies heeft dan kleding die gedurende 80 minuten wordt gewassen op 40 graden. En er kwamen ook nog eens de helft minder microvezels in het water terecht.

Reken uit je winst

Ook volgens energiebedrijf Vattenfall kan het aardig wat geld opleveren. “Op 30 graden wassen in plaats van op 40 graden, kan al een verschil betekenen van 26% aan energieverbruik, dat is omgerekend ongeveer €20 per jaar”, legt een energieadviseur uit aan Vtwonen. “In vergelijking met 60 graden is de besparing zelfs 52%, wel €40. Dat scheelt dus enorm.” Laat staan als je het zelfs helemaal koud wast. Reken uit je winst.

Maar de vraag is natuurlijk of je kleding wel schoon wordt als je het koud wast. Het antwoord op deze vraag lees je hier.

