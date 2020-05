Ka-ching! Zóveel geld bespaar je door al het thuiswerken

Door het coronavirus moeten we ineens allemaal vanuit huis werken. Voor sommigen een pittige opgave, maar veel mensen bevalt dat thuiswerken wel én het levert ook nog eens een aardig zakcentje op.

Want als je vanuit huis werkt, kun je een stuk minder geld uitgeven. Maar hoeveel bespaar je dan eigenlijk? We zetten het voor je op een rijtje.

1. Koffie

Hou je niet zo van de koffie uit de apparaten op het kantoor en bestel jij liever elke ochtend een lekkere, verse koffie bij dat leuke koffietentje op het station of in de kantine? Dan zul je daar in deze periode veel op besparen. Zo’n 2 euro voor een heerlijke kop koffie klinkt misschien niet veel, maar als je dit elke dag doet, kun je na 1 maand thuiswerken zo een paar tientjes bespaard hebben.

Voorbeeld:

5 werkdagen x € 2,20 = € 11 per week

4 weken x € 11 = € 44 per maand

2. Lunch

Wees eens eerlijk: neem jij normaal gesproken elke dag zelf een lunchpakketje mee of bestel je ook weleens een lekker vers broodje in de kantine? Nu je vanuit huis werkt, eet je misschien wel meer (oeps!) maar zijn de kosten aanzienlijk lager. Wanneer je tijdens een normale werkweek zo’n 3 keer een luxe broodje van rond de 3,50 euro koopt, bespaar je in deze tijd meer dan 40 euro per maand.

Voorbeeld:

3 werkdagen x € 3,50 = € 10,50 per week

4 weken x € 10,50 = € 42 per maand

3. Reiskosten

Wellicht krijg je elke maand gewoon je reiskosten of kilometers vergoed, maar dit is helaas niet altijd het geval. Werkgevers zijn dit namelijk wettelijk gezien niet verplicht. Wanneer je elke dag voor je werk ongeveer 50 kilometer moet rijden, kost dit je zo’n 6 euro per dag. Reken uit je winst!

Voorbeeld:

5 werkdagen x € 6 = € 30

4 weken x € 30 = € 120

4. Outfits

Dit verschilt nogal per persoon, maar voor de meeste personen geldt: op je werk draag je andere kleren dan in je vrije tijd. Dit houdt in dat je elke maand wel een blouse, broek en/of jurk koopt, speciaal voor je werk. Dit doe je in deze gekke tijd waarschijnlijk niet of een stuk minder, waardoor je geld bespaart.

Voorbeeld:

2 x € 50 = € 100

Spaarpotje

Alles bij elkaar opgeteld kom je uit op € 306 euro per maand die je nu bespaart door het thuiswerken. Dat is toch mooi meegenomen, niet waar? Om het zeker te weten, is het natuurlijk een idee om je uitgaven van voor de crisis te vergelijken met je uitgaven nu. Dan weet je precies hoeveel geld je hebt bespaard. Wellicht een idee om dit bedrag apart te zetten? Is toch een lekker bedrag voor op je spaarrekening.

Dit vindt de Libelle-redactie van thuiswerken, plus onze beste tips:

