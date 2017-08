Schokkend: zó veel geld kost een droger je per jaar

Je hoort het wel vaker: je droger kun je maar beter goed volstoppen. Waarom? Het scheelt je een hoop geld.

Een droger neemt namelijk al gauw 7 procent van je totale stroomverbruik in huis in.

Besparen

En ja, dat kost je zo’n 80 tot 110 euro per jaar aan elektriciteitskosten. Veel mensen die denken dat de droogtrommel vol zit, vullen ‘m eigenlijk maar voor tweederde. De droger is namelijk een stuk groter dan een wasmachine. Onthoud dat dus als je weer eens een wasje erin gooit. En nog een tip om wat centjes te besparen: verschoon altijd je filter. Hoe meer stof er in je filter zit hoe hoger het energieverbruik namelijk is.

Goedkopere wasjes

En er zijn nog andere manieren om wat geld over te houden. Als je namelijk altijd op 30 graden wast, dan scheelt je dat 30 euro per jaar.

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock