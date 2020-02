Krijg je je geld terug als je een reis annuleert vanwege het coronavirus?

Staat er binnenkort een reis op de planning, maar durf je niet te gaan vanwege het coronavirus? Dan kun je je reis annuleren. Maar hoe groot is de kans dat je dan geld terugkrijgt?

Het coronavirus duikt in steeds meer Europese landen op en dat betekent dat ook populaire vakantiebestemmingen worden getroffen. Wat moet je doen als je eerder al een reis naar deze landen hebt geboekt?

Besmetting

Dinsdag werden Nederlandse toeristen in Tenerife in quarantaine geplaatst vanwege een mogelijke besmetting en ook in de populaire skiplaats Innsbruck in Oostenrijk zijn al 2 mensen getroffen met het coronavirus. Maar hoe simpel is het om een geboekte reis te annuleren of om te boeken?

Pech

In veel reisverzekeringen zijn negatieve reisadviezen uitgesloten van een dekking. “Bij de meeste verzekeraars heb je pech”, legt Bas Knopperts, expert reisverzekeringen, uit aan NU.nl. Toch adviseert hij je wel om contact op te nemen met de reisorganisatie, want soms is er nog iets mogelijk. “Denk niet gelijk: ik ben niet goed verzekerd het geld is weg.” Er zijn verzekeraars die wel een dekking hebben. Bij sommigen zit deze onder een standaard annuleringsverzekering, maar bij een paar reisorganisaties moet je een extra module afsluiten. De dekking van een reisverzekering verschilt per verzekeraar. Bel daarom altijd jouw verzekeraar om precies te weten hoe het zit.

Quarantaine

Mocht je aan het eind van je reis ineens niet meer naar huis kunnen omdat bijvoorbeeld een quarantaine is ingesteld? Dan vergoedt de gewone reisverzekering vaak wel de extra kosten. Dit geldt wel alleen als er nog geen negatief reisadvies was afgegeven, anders zijn de kosten alsnog voor jezelf.

Bron: NU.nl. Beeld: iStock