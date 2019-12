Geldautomaten zijn vanaf nu 's nachts buiten werking

Banken gaan voortaan hun geldautomaten ’s nachts uitzetten tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Dit zou het aantal plofkraken moeten doen afnemen.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Dit jaar zijn er tot nu toe 71 plofkraken geweest, in 2018 43, in 2017 waren het er 87. Tijd voor extra maatregelen dus.

Zo werkt het

Om een automaat te kraken, wordt er namelijk een explosief in de geldlade geschoven op het moment dat deze opengaat. Criminelen stelen hiervoor vaak een pinpas en pinnen een klein bedrag om de lade te doen openen. Vooral bij geldautomaten van ABN Amro is dit in het laatste jaar veel gebeurd, omdat dit type geldautomaat volgens kenners het makkelijkst te kraken is.

Veiligheid voorop

Door voortaan de geldautomaten uit te schakelen, gaat de lade natuurlijk ook niet open. Toch zegt de NVB dat maar minder dan 2 procent van de geldopnames ’s nachts is en noemt daarom de gevolgen van de maatregel beperkt. “Hoewel dit voor sommigen hinderlijk kan zijn, staat de veiligheid voorop.”

Bron: NOS. Beeld: iStock