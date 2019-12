Dit gebeurt er als er een gelijkspel is bij een eilandraad in 'Expeditie Robinson'

De eilandraad is elke week een spannende afsluiting van de aflevering van Expeditie Robinson. Met slimme bondjes weten de kandidaten anderen naar huis te spelen. Maar wat gebeurt er als de eilandraad eindigt in een gelijkspel?

In het huidige 20ste seizoen van Expeditie Robinson is het al een aantal keer voorgekomen dat er met maar 1 stem verschil een kandidaat het spel moest verlaten. Gelijkspel werd het in dit seizoen nog niet, maar dat is in het verleden weleens voorgekomen. Maar hoe lossen ze dat eigenlijk op?

Woordproef

In 2012 kregen kandidaten Min Hee en Matthias evenveel stemmen tijdens een eilandraad. De makers besloten toen op de stemmen uit eerdere afleveringen erbij op te tellen, maar dat eindigde opnieuw in een gelijkspel. Toen moesten de 2 kandidaten ter plekke nog een proef doen, de zogeheten woordproef. Mocht dat dit seizoen dus toch nog een keer gebeuren, dan is de kans groot dat ze dat zo oplossen.

Bron: Grazia.nl. Beeld: RTL