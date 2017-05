Geluksmomentjes vanuit het hele land vanaf de Libelle Zomerweek

Gisteren is de Zomerweek spetterend van start gegaan met modeshows, theater en een overvloed aan mode en culinaire hoogstandjes. De Zomerweek is dit jaar in het thema ‘Het Grote Geluk’. En wat is er nou leuker dan te vragen naar de geluksmomentjes van de bezoekers zelf?

Vanuit het hele land komen er Libelle lezeressen en -fans af op de Libelle Zomerweek. Ieder met zijn eigen Geluksmoment en accent. Herken jij misschien iemand die wij zijn tegengekomen en herken jij jezelf helemaal in het geluksmoment van een ander?

Carla Roosenboom en Ans Hendriks



Ans Hendriks en Carla Roosenboom waren samen op de Libelle Zomerweek. Ze waren heel enthousiast over de Libelle Zomerweek en het heerlijke weer. Ze zijn beide heel erg gelukkig omdat ze nog zo gezond zijn en dat ze samen lekker een dagje naar de Zomerweek kunnen.

Rosa Verbraak en Joke Hopstaken



Rosa en Joke komen beide uit Roosendaal, Brabant. Rosa Verbraak (tweede van links) had haar twee dochters en haar aangetrouwde nicht Joke Hopstaken (links) mee naar de Zomerweek. Voor Joke is deze dag op de Zomerweek haar absolute geluksmoment. Voor Rosa is het vooral het stralende weer waardoor de dag nog beter uit de verf komt.

Annemari Talsma





Annemari Talsma (tweede links) is samen met haar moeder, oma en tante naar de Libelle Zomerweek gekomen. Helemaal vanuit Warten, Friesland, is het viertal naar de Zomerweek gekomen. Hun gezamenlijke geluksmoment is het mogen delen van geloof, hoop en liefde in het dagelijkse leven maar ook op de Libelle Zomerweek. Annemari zelf is bekend geworden door het programma Je zal het maar hebben waarin ze verteld over haar maagverlamming. Uiteindelijk zijn alle verhalen die ze heeft geschreven gebundeld in het boek Leven(s)lang.

Mevrouw van der Doelen en haar schoondochter



Deze twee dames waren heerlijk aan het genieten van een dagje Zomerweek en zaten eventjes uit te puffen. Schoonmoeder en schoondochter Van der Doelen vinden het reuze gezellig om met z’n tweeën dingen te doen. Schoondochter van der Doelen kan er dan ook niet bij waarom sommige mensen zo raar doen over hun schoonmoeders. “Mijn geluksmoment is dat ik haar zoon heb leren kennen, en dat ik er zo’n fantastische moeder bij heb gekregen”. Voor schoonmoeder zelf was haar 50 jarige trouwjubileum wel heel bijzonder en een echt geluksmoment.

Willy Klok – Zeelenburg



Willy liet haar vriendin eventjes alleen om drankjes te halen. Maar toen ze de camera zag wilde ze heel graag haar geluksmomentje delen. Stiekem, want het moest wel een verrassing voor haar vriendin zijn. Het was moeilijk kiezen, maar haar aller grootste geluksmoment was dat ze een dag samen met haar vriendin kon zijn om samen een gezellige en bijzondere dag te hebben op de Zomerweek.

Wil je ook naar de Libelle Zomerweek? Dat kan nog tot en met zondag 21 mei. Kaarten zijn zowel online als bij de kassa te verkrijgen. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten op de Zomerweek, ga dan naar www.libellezomerweek.nl.

