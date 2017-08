Kritiek op gemeente Hoorn: planten krijgen water in de stromende regen

De gemeentedienst van Hoorn krijgt wat kritiek over zich heen. Medewerkers besloten om de planten water te geven in de stromende regen.

En dat tafereel zorgde voor veel verbazing. Beelden van het moment werden gedeeld op Facebook.

Mesten

Er werd even navraag gedaan bij de gemeente. Het blijkt dat ze er een prima reden voor hebben, eigenlijk. Een woordvoerder legt uit hoe de vork in de steel zit: “Bij deze hangende bloembakken loopt het regenwater vaak via de bladeren weer weg en bereikt daardoor de wortels niet. Daarnaast zit er ook kunstmest in het water.”

Handig

Sterker nog: de bloembakken worden graag door de gemeente bewaterd als het buiten hondenweer is. Waarom? Omdat ze dan eigenlijk minder toekomen aan andere klusjes, die vallen dan een beetje in het water. Ze hebben dan dus tijd over voor het water geven van de planten en dus is een regenbui een handig moment.

Gemeente geeft plantjes water in de stromende regen (en ja, dat heeft een goede reden) https://t.co/npGEkKGfvb pic.twitter.com/LuNxLoTfgP — NH Nieuws (@NHNieuws) 31 augustus 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: NH Nieuws. Beeld: Facebook