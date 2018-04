Ga er maar voor zitten: vannacht en morgenavond zijn er vallende sterren te zien!

Met dit mooie weer is het heerlijk om tot laat in de avond buiten te zitten. En dit weekend helemaal: de kans is namelijk groot dat er vannacht en morgenavond vallende sterren te zien zijn.

En dat wil je natuurlijk niet missen…

Hoogtepunt

Vannacht zullen er meerdere vallende sterren zichtbaar zijn aan de hemel, en op het hoogtepunt zondagavond kunnen er zelfs dertien meteoren per uur voorbij komen. Genoeg reden dus om niet te vroeg onder de lakens te kruipen!

Meteoren

Volgens Weerplaza trekt de aarde elk jaar tussen 15 en 28 april door een meteorenzwerm heen. Het hoogtepunt van deze meteorenzwem is dit jaar op zondagavond 22 april, rond 22.00. Interessant feitje: deze meteorenzwerm wordt de ‘Lyriden’ genoemd, afkomstig van het sterrenbeeld Lier, waaruit de meteoren lijken te komen wanneer je deze ziet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock