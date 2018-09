Zo geniet je maximaal van de nazomer: ga voor de ultieme ‘Indian Summer’

Het hoogtepunt van de zomer ligt inmiddels achter ons, maar we hoeven niet te treuren: ook de nazomer heeft genoeg moois voor ons in petto. Die laatste warme weken, ook wel de ‘Indian Summer’ genoemd, zijn perfect om er nog een dagje op uit te gaan, voordat de dagen straks weer korter en kouder worden. Vijf ideeën om optimaal te genieten van de nazomer.

Niet voor watjes, wel geweldig

Wandelen door slik en over zandplaten, waden door geulen en prielen: wadlopen is niet voor iedereen weggelegd. Maar voor wie van avontuur houdt, is het een unieke ervaring om te voet over te steken naar een van de Waddeneilanden. Let op: voor onervaren wandelaars kan wadlopen riskant zijn. Loop daarom altijd in een door een gids geleide groep. Is ook nog eens gezelliger en leerzamer! Meer wandelingen door de mooiste natuur vind je via Startpagina.nl.

Een nieuwe wintergarderobe scoren

Lekker weer maakt een dagje shoppen nóg leuker. En met een drankje op het terras in de late zomerzon is je shopdag helemaal compleet. Heb je een nieuwe wintergarderobe nodig? Bekende leuke winkelsteden zijn Haarlem en Utrecht, maar ook in Zwolle, Arnhem en Den Bosch slagen shopliefhebbers gegarandeerd. Andere toppers zijn Groningen en Maastricht. Dat is voor de meesten van ons niet naast de deur, maar ieder nadeel heeft zijn voordeel: dan maak je er gewoon een weekendje weg van!

De paden op

Nederland telt talloze wandel- en fietsroutes. Zo’n tocht is natuurlijk extra genieten met een zonnetje erbij. Bewandel de oudste ANWB-wandelroute van Nederland (van Amsterdam naar Arnhem), geniet van het on-Nederlandse landschap van Limburg of laat je verrassen door Nationaal Park De Hoge Veluwe. Op Startpagina.nl vind je eindeloze inspiratie voor wandel- en fietsroutes én alles wat je nodig hebt voor een mooie tocht.

De wereld vanaf het water zien

Vanaf het water ziet de wereld er heel anders uit. Zelfs het drukke Amsterdam doet bijna rustig aan als je de stad vanaf de grachten bekijkt. In onze hoofdstad kun je plaatsnemen in een rondvaartboot of op een varend pannenkoekenschip, maar je kunt ook zelf een bootje huren en je eigen route uitstippelen. Wie liever de rust opzoekt, kan haar hart ophalen in natuurgebied De Biesbosch of het schilderachtige Giethoorn. De mooiste natuurgebieden om Nederland vanaf het water te bekijken, vind je via Startpagina.nl.

Niksen op het strand

Ben je lekker lui en wil je gewoon even helemaal niets? Plof neer bij één van de vele strandtenten aan de Nederlandse kust en geniet de hele dag van zon, zee, strand en lekker eten en drinken. De hippe strandtenten vind je vooral in Bloemendaal aan Zee, voor rustigere stranden zit je in Zeeland helemaal goed. Wil je je viervoeter meenemen? Kijk dan eerst even of honden toegestaan zijn op het strand.

Heb je zin gekregen er een dagje op uit te gaan? Startpagina.nl staat bomvol goede ideeën.

Beeld: iStock