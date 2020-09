Geniet nog maar even van de zon: volgende week veel regen

Probeer de komende dagen zoveel mogelijk van de zon te genieten, want deze heerlijke temperaturen zijn niet van lange duur. Volgende week wordt het weer een stuk minder en gaat het veel regenen.

Dit weekend is het nog heerlijk nazomerweer. Hier en daar kan er een wel stevig windje staan, maar in de zon en uit de wind voelt het echt als zomer. Met 19 tot 25 graden Celsius is het dan ook warmer dan normaal. Helaas is het maar van korte duur, want volgende week ziet het weer er een stuk minder rooskleurig uit.

Geen zon meer

Zondag, maandag en dinsdag zal de zon nog volop schijnen, maar de dagen daarna neemt de bewolking toe en zullen af en toe ook buien ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Na een wisselvallige woensdag kun je ook donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag rekening houden met bewolking en regen. Daarmee komt er een einde aan het droge weer.